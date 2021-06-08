Мурашко рассказал, когда сделают выводы о возможности применения «Спутника V» беременным

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что выводы о возможности применения вакцины от COVID-19 беременным можно будет сделать через несколько недель.

В настоящее время специалисты анализируют данные о возможности применения вакцины «Спутник V». В Минздраве провели исследование по эмбриональной токсичности и провели анализ среди пациентов, получивших вакцину.

«Мы сейчас анализируем все данные. И я думаю, что в ближайшие пару недель мы сможем сделать какие-то выводы», — приводит слова Мурашко ТАСС.

Он сообщил, что скоро специалисты начнут оценивать безопасность вакцинации детей. Сейчас по этому вопросу научным сообществом формируется протокол, однако для этого следует получить больше данных, в том числе по беременным.

Фото: realnoevremya.ru

В конце мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что испытания «Спутника V» на детях начнутся в ближайшие недели.

Маргарита Головатенко