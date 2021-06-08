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В Минздраве отметили высокую летальность от коронавируса в России

16:08, 08.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Минздраве отметили высокую летальность от коронавируса в России
Фото: realnoevremya.ru

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев заявил, что ситуация с пандемией коронавируса в России стабилизировалась, однако отметил достаточной высокую летальность. Об этом он заявил во время выступления в Госдуме.

«К сожалению, несмотря на все мероприятия, да, ситуация улучшилась, ситуация стабилизировалась, часть людей переболела, часть людей привита, (но) мы видим достаточно высокую летальность пациентов», — передает слова Гриднева «РИА Новости».

Гриднев отметил, что без вакцинации пандемию не победить.

Также заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев допустил, что привитые «Спутником V» в будущем могут быть повторно вакцинированы от коронавируса другим российским препаратом.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 июн
    В России высокая летальность от системы здравоохранения в целом.
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