В Минздраве допустили повторную вакцинацию после «Спутника V»

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев допустил, что привитые «Спутником V» в будущем могут быть повторно вакцинированы от коронавируса другим российским препаратом.

«Как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, не «Спутником V», а именно «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной», но в данном направлении исследования еще идут», — цитирует его ТАСС.

фото: Максим Платонов

В марте директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что повторная прививка вакциной от коронавируса «Спутник V» может быть эффективнее первичной. По его словам, результаты отечественных и зарубежных научных исследований свидетельствуют о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после введения в организм вакцин на основе аденовирусных векторов.



Алексей Нечаев