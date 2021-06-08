В Дагестане пообещали увольнять чиновников за низкие показатели вакцинации от коронавируса

Глава Республики Дагестан заявил, что уволит пять глав муниципалитетов, где будет зафиксировано наименьшее количество вакцинированных от коронавируса жителей.

На заседании оперштаба глава региона выразил недовольство темпами вакцинации. Он сообщил, что сейчас Дагестан находится на 85-й строчке в рейтинге регионов по уровню вакцинации.

«А давайте заключим джентльменский договор? Пять глав муниципалитетов, где мы зафиксируем наименьшее число вакцинированных жителей, будут освобождены от своих должностей. Скажем так, из-за того, что не смогли обеспечить безопасность населения», — цитирует Меликова «РИА Новости».

Сегодня депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о внесении прививки от COVID-19 в национальный календарь вакцинации. В законе предлагается уточнить, что «национальный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».



Ольга Плешкова