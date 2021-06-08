В Татарстане продлят программы субсидирования по кредитам и затратам на доставку продуктов

Фото: Ринат Назметдинов

Программы субсидирования по кредитам и затрат на доставку продуктов в 2021 году в Татарстане будут продолжены.

— Мы постоянно работаем над совершенствованием действующих программ поддержки бизнеса, — заявил на сегодняшнем брифинге в кабмине РТ министр экономики Мидхат Шагиахметов. — В период пандемии высокую востребованность продемонстрировали такие программы, как субсидирование процентной ставки по действующим кредитам бизнеса и стопроцентное субсидирование затрат, связанных с оплатой услуг сервисов по доставке продуктов питания. В текущем году принято решение продолжить эти проекты.

В частности, по программе субсидирования процентной ставки объем финансирования будет на уровне 2020 года. Программа носит точечный характер, позволяет, по словам чиновника, поддержать предпринимателей из реального сектора экономики: те субъекты МСП, что осуществляют деятельность в сельском хозяйстве, на производстве, в строительстве, управлении индустриальными парками, резиденты этих промпарков — экспортноориентированные субъекты предпринимательства и т.д.

Бюджет программы по субсидированию затрат общепита на доставку продуктов будет увеличен в два раза.

— В связи с сохранением ряда ограничений и запросом ряда предпринимателей сферы общепита мы приняли решения продлить программу. Субъекты МСП могут рассчитывать на компенсацию затрат, связанных с затратами на комиссию сервисов по доставке с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года.



Подробнее о программе читайте в материале «Реального временя».