Путин: «Еще рано говорить о победе над коронавирусом»

Борьба с коронавирусом требует объединения усилий всего мирового сообщества и равноправного сотрудничества, но многие страны оказались к этому не готовы. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина, которое зачитал его помощник Юрий Ушаков на форуме «Примаковские чтения».



— Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас важно задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций, — ответил глава России.

Недавно Путин в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 (ПМЭФ) заявил, что экономика России выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Также он на совещании назвал прошедший год самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Однако, как утверждает президент, экономический спад удалось преодолеть «благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса».