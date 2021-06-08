Минздрав разрешил проведение пострегистрационных исследований вакцины «КовиВак» — они пройдут и в Татарстане

Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса «КовиВак». В них примут участие 32 тысячи добровольцев. Соответствующая информация опубликована на сайте государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава России.

Начало исследований — 2 июня 2021 года. Завершатся необходимые испытания 30 декабря 2022 года. Вакцину получат добровольцы от 18 до 60 лет.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Исследования пройдут в 16 медцентрах Москвы, Петербурга, Кирова, Челябинска, Белгородской, Оренбургской, Курской областей и Татарстана, передает «Интерфакс».

Официальный старт производству вакцины Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН «КовиВак» был дан 25 марта.



В конце апреля первая партия вакцины «КовиВак» поступила в Татарстан.

