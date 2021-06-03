Собянин ожидает снятия ограничений на массовые мероприятия к осени

Фото: Максим Платонов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коллективный иммунитет у жителей Москвы будет достигнут ближе к осени, тогда же будут отменены последние ограничения на массовые мероприятия в столице. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Остались профилактические меры, все остальное мы уже давно (отменили — прим ред.), почти уже год как в нормальном движении работаем. Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались», — сказал Собянин.

В конце мая Собянин заявил, что вакцинацию в Москве прошли 1,3 млн человек из 12 млн.

Ранее он заявлял, что наблюдавшийся в столице рост количества заразившихся коронавирусом весной и после майских праздников был сезонным — это характерно для гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

Алексей Нечаев