Роспотребнадзор Татарстана подвел итоги «ковидного» учебного года

Роспотребнадзор Татарстана подвел итоги учебного года по заболеваемости коронавирусом. За учебный год в оргколективах зарегистрировали 588 случаев коронавируса, рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Из числа заболевших 155 составляют школьники, 189 — студенты, 244 — педагоги. Все случаи являются единичными, распространения среди коллектива не произошло. Групповых очагов ни в одном учреждении образования не было.

Сейчас под контролем ведомства — пункты проведения ЕГЭ. Это 83 школы, Роспотребнадзор уже обследовал их, грубых нарушений не выявлено.



Ольга Плешкова