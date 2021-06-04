Новости общества

14:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор Татарстана подвел итоги «ковидного» учебного года

09:22, 04.06.2021
Роспотребнадзор Татарстана подвел итоги «ковидного» учебного года
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор Татарстана подвел итоги учебного года по заболеваемости коронавирусом. За учебный год в оргколективах зарегистрировали 588 случаев коронавируса, рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Из числа заболевших 155 составляют школьники, 189 — студенты, 244 — педагоги. Все случаи являются единичными, распространения среди коллектива не произошло. Групповых очагов ни в одном учреждении образования не было.

Сейчас под контролем ведомства — пункты проведения ЕГЭ. Это 83 школы, Роспотребнадзор уже обследовал их, грубых нарушений не выявлено.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем