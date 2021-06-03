Путин: экономика России выходит из вызванного пандемией кризиса

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика страны выходит из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом он заявил на церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума — 2021 (ПМЭФ).

— Хотел бы сказать, что текущая работа продолжается, несмотря ни на какие сложности, в том числе связанные с эпидемией коронавируса. Лучшее подтверждение тому — результаты работы российской экономики в целом, я об этом скажу еще завтра на форуме, но вы знаете это лучше, чем кто-либо, вы чувствуете это все в ходе практической работы в ежедневном режиме, — приводит его слова сайт Кремля.



Он поблагодарил бизнес, с помощью которого и удалось преодолевать те сложности, «с которыми столкнулся мир на протяжении предыдущего года».

Недавно Путин оценил влияние пандемии коронавируса на экономику России. Он назвал прошедший год самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны.