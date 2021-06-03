В Белоруссии зарегистрировали «Спутник Лайт»

Фото: Максим Платонов

Российская вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.

«Профиль безопасности вакцины «Спутник Лайт» — стандартный для данного типа векторных вакцин. Вакцина основана на векторе аденовируса 26-го типа, то есть включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

фото: Максим Платонов

Отмечается, что решение о государственной регистрации вакцины принято 3 июня. В ведомстве заявили, что в соответствии с приказом Минздрава эксперты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно-практических центров провели оценку материалов регистрационного досье.

В мае применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Венесуэле, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Алексей Нечаев