В Белоруссии зарегистрировали «Спутник Лайт»
Российская вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава.
«Профиль безопасности вакцины «Спутник Лайт» — стандартный для данного типа векторных вакцин. Вакцина основана на векторе аденовируса 26-го типа, то есть включает в себя первый компонент известной и широко применяемой вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение о государственной регистрации вакцины принято 3 июня. В ведомстве заявили, что в соответствии с приказом Минздрава эксперты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, ведущие инфекционисты республики и сотрудники республиканских научно-практических центров провели оценку материалов регистрационного досье.
В мае применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» одобрили в Венесуэле, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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