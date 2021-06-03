Попова оценила сообщения о лабораторном происхождении COVID-19

Убедительных данных об искусственном происхождении коронавируса пока нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

— Мы смотрим, что публикуется, пока ничего такого, что показало бы абсолютную убедительность данных, не опубликовано, — передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце мая республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке сообщили о наличии «серьезных косвенных доказательствах» того, что вспышка COVID-19 могла произойти из-за утечки из Уханьского института вирусологии. Позже бывший сотрудник Госдепартамента США Дэвид Ашер, который занимается расследованием происхождения COVID-19, заявил, что жена одного из уханьских вирусологов скончалась от COVID-19 еще в декабре 2019 года, за 3 месяца до начала пандемии. В это же время британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что у них имеются доказательства искусственного происхождения коронавируса.



Эксперты Всемирной организации здравоохранения и китайские ученые в ходе исследовательских работ, проведенных в городе Ухане в конце марта, пришли к выводу, что коронавирусом от летучих мышей заразились сначала другие животные, которые и передали вирус человеку. Ученые выделили четыре основные версии происхождения COVID-19. Позже генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что источник коронавируса на сегодняшний день все еще не обнаружен.



Татьяна Леухина