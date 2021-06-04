Пока ни одно заведение в Татарстане не получило разрешения работать ночью

Пока ни одно заведение в республике не получило разрешения работать ночью. Об этом сообщила сегодня руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Барам, клубам и ресторанам разрешено работать ночью. Однако весь персонал заведений должен быть привит двумя компонентами вакцины от коронавируса. В ведомстве считают, что при таких условиях кафе или ресторан будет безопасен для своих посетителей.

«Когда мы к этому (послаблениям, — прим. ред.) пришли спустя два месяца, оказалось, что общественное питание не готово, не вакцинировано в том объеме, в котором оно обещало или уверяло нас два месяца назад. После постановления Кабмина РТ было общение с предприятиями общественного питания, где они пытались сказать: «Вот, давайте хотя бы одну прививку, тогда мы откроемся». Нет, вы об этом заявили два месяца назад, и два месяца было достаточно, чтобы завершить курс вакцинации», — сказал Патяшина.

Глава ведомства пообещала рассматривать поступающие заявки в течение 3 рабочих дней.



Напомним, на прошлой неделе кафе и ресторанам в Татарстане разрешили возобновить работу ночью при условии, что весь персонал будет привит от COVID-19. Заведениям общепита необходимо будет предоставить сертификат вакцинации после того, как сотрудники привьются двумя дозами, и справки на сотрудников с медотводом.



Ольга Плешкова