Минздрав Татарстана: «В вакцинации у метро не участвуют машины скорой помощи»

Заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков опроверг слухи о том, что на вакцинацию у метро задействованы машины скорой помощи.



По его словам, несмотря на то, что на машинах есть символика скорой помощи, это не снятые со скорой автомобили.

«Это не так, это используются машины, которые у нас есть для выполнения этих функций (вакцинации, — прим. ред.). Количество скорых не поменялось».

Вторую прививку можно будет сделать также у метро. Но в случае, если машины по каким-то причинам покинут станции, Минздрав обещает информировать об этом за четыре недели. Второй компонент вакцины можно будет получить в поликлинике.

Пункты вакцинации работают на всех станциях метро, кроме Аметьево и Кремлевской, добавил он.



Напомним, что в Казани пройти вакцинацию от коронавируса можно у станций метро. Необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС. С 7.30 до 18.30 прививку можно будет сделать у девяти станций метро: «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная».



Ольга Плешкова