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В Татарстане выявлено 32 британских штамма коронавируса у тех, кто не покидал республику

09:11, 04.06.2021
В Татарстане выявлено 32 британских штамма коронавируса у тех, кто не покидал республику
Фото: realnoevremya.ru

Роспотребнадзор Татарстана выявил на территории республики 32 случая британского штамма коронавируса. Причем все заболевшие им не покидали пределы республики, сообщила глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

На данный момент привито 12,4% от взрослого населения республики. Ведомство намерено привить 60% населения. Такой показатель, по словам Патяшиной, необходимо достичь до осени, чтобы встретить в готовности сезонный подъем заболеваемости.

В целом в России зарегистрировали свыше 1 тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. 70% случаев — британским штаммом, 24% — индийским, 6% — южноафриканским, рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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