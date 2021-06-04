В Татарстане выявлено 32 британских штамма коронавируса у тех, кто не покидал республику
Роспотребнадзор Татарстана выявил на территории республики 32 случая британского штамма коронавируса. Причем все заболевшие им не покидали пределы республики, сообщила глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.
На данный момент привито 12,4% от взрослого населения республики. Ведомство намерено привить 60% населения. Такой показатель, по словам Патяшиной, необходимо достичь до осени, чтобы встретить в готовности сезонный подъем заболеваемости.
В целом в России зарегистрировали свыше 1 тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. 70% случаев — британским штаммом, 24% — индийским, 6% — южноафриканским, рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым