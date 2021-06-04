В России выявили свыше тысячи случаев заражения новыми штаммами COVID-19

В России зарегистрировали свыше 1 тысячи случаев заражения новыми штаммами коронавируса. 70% случаев — британским штаммом, 24% — индийским, 6% — южноафриканским, рассказала глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

Также она прокомментировала слова президента России Владимира Путина, сказанные во время послания Федеральному собранию, о том, что у страны должен быть «мощный и надежный» щит в сфере санитарной и биологической безопасности с максимальным использованием российского оборудования и отечественных компонентов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Мы, безусловно, ставим своей задачей защитить нашу страну от эпидемических шоков, и Россия будет территорией безопасности для здоровья, — приводит ее слова ТАСС.

Россия с созданием такого щита станет территорией безопасности для здоровья граждан и сможет реагировать на новые биологические вызовы и опережать их возникновение.

В конце мая в России выявили 14 случаев заражения индийским штаммом коронавируса.



Ранее в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» предупредили о циркуляции в России десятков тысяч разных штаммов коронавируса.



Татьяна Леухина