За неделю в Татарстане выявили 42 нарушителя антиковидных ограничений
За неделю Роспотребнадзор выявил 42 объекта, работающих с нарушениями антиковидных правил. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.
Всего было проверено 430 объектов. По нарушителям составлено 39 протоколов и вынесено штрафов на 203 тысячи рублей.
Два объекта приостановили работу — это заведение общепита в Елабуге и продуктовый магазин в Челнах.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко допустил смягчение коронавирусных ограничений при одном условии: когда в России против COVID-19 привьют 60% населения.
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