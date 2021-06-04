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За неделю в Татарстане выявили 42 нарушителя антиковидных ограничений

09:17, 04.06.2021 1
За неделю в Татарстане выявили 42 нарушителя антиковидных ограничений
Фото: realnoevremya.ru

За неделю Роспотребнадзор выявил 42 объекта, работающих с нарушениями антиковидных правил. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина.

Всего было проверено 430 объектов. По нарушителям составлено 39 протоколов и вынесено штрафов на 203 тысячи рублей.

Два объекта приостановили работу — это заведение общепита в Елабуге и продуктовый магазин в Челнах.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко допустил смягчение коронавирусных ограничений при одном условии: когда в России против COVID-19 привьют 60% населения.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 04 июн
    А почему не опубликуете сумму собранных штрафов за отсутствие масок, как никак от 1 до 5. Учитывая, что с каждого участкового требуют по 1 протоколу в день! Отраничения ни кто не снимал.
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