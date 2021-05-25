Главное к утру: авиакомпаниям Белоруссии запретили летать в Евросоюз, 500 млн на редкое лекарство
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 25 мая:
- В Татарстане в последнюю неделю мая не прогнозируется экстремально жаркая погода. На смену блокирующему антициклону, который определял погоду в последние две недели и был причиной экстремальной жары, пришли циклоны. Они и способствуют снижению температур, рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.
- Кабмин России выделит более 521 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране препарата «Онкаспар». Он применяется для лечения острого лейкоза у детей. Деньги на закупку лекарства выделят из резервного фонда правительства. В текущем году планируется закупить 1 970 упаковок «Онкаспара».
- Задержанный в аэропорту Минска один из основателей telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Он уточнил, что состояние его здоровья не вызывает беспокойства. Отношение сотрудников максимальное корректное.
- Саммит ЕС принял решение запретить авиакомпаниям Белоруссии летать в Евросоюз. Авиаперевозчиков союза призвали отказаться от полетов в республику. Также саммит призвал Международную организацию гражданской авиации провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии.
- Школьникам перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не нужно будет проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинироваться. На ЕГЭ можно прийти без маски и перчаток лишь в том случае, если такое правило установлено в регионе. Во время экзамена участники могут снять или сменить маску и перчатки. Решение о допуске к экзамену будет принимать медицинский работник в пункте сдачи ЕГЭ.
- В Татарстане вертолет санавиации РКБ впервые забрал пострадавшего с места ДТП прямо в клинику. Раньше воздушное судно забирало пострадавших из ближайшей ЦРБ. Пострадавшего эвакуировали вертолетом из Пестречинского района. Его доставили в клинику в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым