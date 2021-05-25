Профессор КФУ: в Татарстане теплая, комфортная погода сохранится до конца мая

В Татарстане в последнюю неделю мая не прогнозируется экстремально жаркая погода. Об этом рассказал профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

На смену блокирующему антициклону, который определял погоду в последние две недели и был причиной экстремальной жары, пришли циклоны. Они и способствуют снижению температур, рассказал ученый.

В ближайшие дни республика будет находиться под влиянием западных циклонов и атмосферных фронтов, которые идут с Атлантики. В эти дни возможны осадки.

Фото: realnoevremya.ru

Переведенцев отметил, что на сегодняшний день осадков выпало мало, около половины месячной нормы, а они очень нужны растениям сейчас.

Татарстанцев ждет комфортная, теплая погода до конца мая. На этой неделе температура воздуха приблизится к климатической норме. В ближайшие пять дней она будет примерно на 2—3 градуса выше нее. Сейчас среднесуточная температура должна составлять 15 градусов.

«Атмосфера сейчас стала чище. Когда действует антициклон, очень много загрязнений скапливается в атмосфере», — приводит слова Переведенцева пресс-служба КФУ.

Вчера в Гидрометцентре РТ рассказали о погоде на этой неделе в республике. Дожди перестанут идти уже в среду, однако в выходные дни возможны грозы.

Татьяна Леухина