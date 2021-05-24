Основатель NEXTA Роман Протасевич заявил, что дал признательные показания — видео

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Задержанный в аэропорту Минска один из основателей telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич заявил, что дает признательные показания по уголовному делу о массовых беспорядках. Видео распространилось в telegram-каналах.

— Даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков, — говорит молодой человек.

Он уточнил, что состояние его здоровья не вызывает беспокойства. Отношение сотрудников максимальное корректное.

Международная организация «Репортеры без границ» выразила опасение, что с задержанным Протасевичем жестоко обращаются. «Распространение этого видео является грубым нарушением права на достоинство и неприкосновенность личности. Легко представить, что Роман Протасевич сделал это заявление по принуждению. Мы опасаемся, что он стал жертвой жестокого обращения и пыток», — передает ТАСС слова генерального секретаря организации Кристофа Делуара.

Ранее в сети начала распространяться информация от имени матери оппозиционера о том, что Протасевич находится в медучреждении. В МВД республики сообщили, что юноша содержится в учреждении «Следственный изолятор №1» управления Департамента исполнения наказаний МВД по городу Минску и Минской области. Жалоб на состояние здоровья в администрацию учреждения от него не поступало.



Татьяна Леухина