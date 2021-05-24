В Татарстане вертолет санавиации РКБ впервые забрал пострадавшего в ДТП в клинику

В Татарстане вертолет санавиации РКБ впервые забрал пострадавшего с места ДТП прямо в клинику. Раньше воздушное судно забирало пострадавших из ближайшей ЦРБ.

Пострадавшего эвакуировали вертолетом из Пестречинского района. Его доставили в клинику в тяжелом состоянии, врачи сейчас оказывают ему всю необходимую помощь.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Транспортировка пациента зависит от погодных условий, удаленности от места ЧП и времени суток. Вертолет санавиации летает только в светлое время суток, сообщается на сайте больницы.



Руководитель Центра медицины катастроф Республиканской клинической больницы РТ Марина Воронцова в марте сообщала, что в республике для санитарной авиации Татарстана построят две новых вертолетных площадки в Балтасинском и Дрожжановском районах.

Татьяна Леухина