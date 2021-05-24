Школьники перед ЕГЭ не будут сдавать тест на COVID-19

Школьникам перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не нужно будет проходить предварительное тестирование на COVID-19 или вакцинироваться. Также нет необходимости предоставлять справки об этом, говорится в рекомендациях Рособрнадзора.

На ЕГЭ можно прийти без маски и перчаток лишь в том случае, если такое правило установлено в регионе. Во время экзамена участники могут снять или сменить маску и перчатки.

Решение о допуске к экзамену будет принимать медицинский работник в пункте сдачи ЕГЭ.

В этом году ЕГЭ в Татарстане сдадут 16,5 тысячи одиннадцатиклассников.



«Реальное время» публиковало расписание ЕГЭ.