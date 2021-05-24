В России выделили более 521 млн рублей на покупку редкого лекарства для детей

Кабмин России выделит более 521 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране препарата «Онкаспар». Он применяется для лечения острого лейкоза у детей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги на закупку лекарства выделят из резервного фонда правительства. В текущем году планируется закупить 1 970 упаковок «Онкаспара».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2020 году на закупку «Онкаспара» было выделено более 273,5 млн рублей, что позволило импортировать 1,5 тыс. упаковок препарата, сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

В марте Минздрав России сообщил о планах приобрести для Татарстана 300 мл «Спинразы». Это единственный зарегистрированный в России препарат, который помогает затормозить прогрессирующее заболевание. На закупку министерство потратит до 295 млн рублей. Поставить препарат должны в мае этого года.



Татьяна Леухина