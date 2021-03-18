Главное о коронавирусе на 18 марта: в Польше ввели карантин, чипировать людей через вакцину невозможно

Фото: Максим Платонов

Со второй группой крови коронавирус проходит тяжелее

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 18 марта в республике зарегистрировано 18 879 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15 627 человек, в том числе 141 за минувшие сутки. Умерли за весь период 388 человек.



Вакцина от коронавируса не влияет на зачатие ребенка. Об этом заявила главный специалист по медицинской генетике Минздрава РТ Зульфия Вафина во время прямого эфира по теме вакцинации «Где правда, а где ложь? Генетик о вакцинации от COVID-19».Также она отметила, что коронавирусная инфекция влияет на репродуктивное здоровье, а не вакцина. Кроме того, COVID-19 может сказаться на прохождении беременности.

Кроме того, она отметила, что у людей со второй группой крови COVID-19 проходит тяжелее. Также на тяжесть прохождения заболевания влияют факторы вроде диабета или ожирения.

Фото tatar-inform.ru

Чипировать людей через вакцинацию невозможно, добавила Вафина. ДНК-чипы, объяснила она, являются реально существующей технологией и представляют собой множество небольших одноцепочных молекул ДНК, которые должны располагаться на определенной платформе. Однако на сегодняшний день в мире нет таких чипов, которые можно было бы ввести в организм человека с помощью вакцины.



В Татарстане зарегистрировано пять случаев смерти от коронавируса. Умерли три женщины 1935, 1940, 1946 годов рождения и двое мужчин 1954 и 1959 годов рождения.

По результатам тестирования на коронавирус перед стартом этапа Кубка мира по фехтованию у некоторых работников Международного выставочного центра «Казань Экспо» выявили COVID-19.

Ученые КФУ приступили к расшифровке генома вируса SARS-CoV-2. Цель исследований — выявить циркулирующие на территории Татарстана штаммы коронавируса и узнать наиболее эффективные методы лечения ковид-пациентов. Во всех результатах проб ученые обнаружили мутацию D614G — так называемый «европейский» штамм коронавируса.

Фото: Максим Платонов

Роспотребнадзор не рекомендует выезжать из страны на майские праздники

За последние сутки в России выявили 9 803 новых случая коронавируса, выздоровел 12 061 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 428 239 человек, а выздоровевших — до 4 037 036 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 460 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 93 824 человека.



За последние сутки в России проведено более 348 тыс. тестов на коронавирус, всего — 116,3 млн. Под медицинским наблюдением остаются 492 920 человек.





Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что британский штамм коронавируса завезли в Россию из Эмиратов, Дубая и стран Европы. Южноафриканский штамм коронавируса россияне «подхватили» в ЮАР и Занзибаре.

В Роспотребнадзоре жителям России порекомендовали не выезжать из страны на майские праздники. По словам главы ведомства Анны Поповой, выходные и отпуска следует провести в стране. Это связано с пандемией коронавируса.

Фото: Максим Платонов

В России разрабатывают сертификат вакцинации от COVID-19 на двух языках: английском и русском, рассказали в МИД РФ.

Москвичи ответственно соблюдают COVID-требования, что позволило быстро выйти из ограничений, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Также власти Москвы рассчитывают в ближайшие месяцы начать постепенное восстановление туристических потоков.

Специальных правил в пост для переболевших COVID-19 не требуется, все решается индивидуально с учетом рекомендаций врачей, сказал глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Суд в Смоленске оштрафовал «Смоленскую областную клиническую больницу» после смерти пациента, которого неверно лечили от коронавирусной инфекции.

Фото smolnews.ru

У пациентов с коронавирусной инфекцией, которые принимали противовирусные препараты, могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете, из-за чего это происходит, пока неизвестно, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

За производство поддельных вакцин необходимо ввести уголовную ответственность, заявил российский сенатор Олег Королев.

В период пандемии власти Шанхая выделили 4 млрд долларов на IT, финансы и телекоммуникации

В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразились 121 212 956 человек, 2 680 712 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 607 483). На второй строчке — Бразилия (11 693 838), на третьей — Индия (11 474 605), на четвертой — Россия (4 368 943, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 287 996).



Больше всего смертей зафиксировано в США (538 087). За ними следуют Бразилия (284 775 ), Мексика (195 908 ), Индия (159 216) и Великобритания (126 068).





Десять процентов жителей Земли не реагируют на вакцинацию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что такая невосприимчивость касается всех вакцин.

Власти Исландии заявили о готовности принимать вакцинированных от COVID-19 туристов без прохождения карантина.

Фото wikipedia.org

У переболевших коронавирусом людей старше 65 лет больше шансов заразиться коронавирусом повторно. Об этом говорится в исследовании, опубликованном научным журналом The Lancet.



Главы трех немецких земель — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии — высказались в пользу одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Скончался президент Танзании Джон Магуфули, ему был 61 год. Сам Магуфули утверждал, что в Танзании нет SARS-CoV-2. В министерстве здравоохранения страны указывали на отсутствие планов по закупке вакцин от COVID-19. Президент призывал граждан молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, прямо не говоря о коронавирусе, и не собирался вводить локдаун.

Власти Польши ввели карантин по всей стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Фото naviny.online

Власти Шанхая в период пандемии выделили 4 миллиарда долларов на развитие сектора финансовых услуг, телекоммуникаций и ИТ-технологий , сообщил заместитель директора Шанхайской городской комиссии по экономике и автоматизации Жун Чжицинь.

Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации рекомендует тщательное отслеживание возможных побочных эффектов от вакцины Johnson & Johnson, в том числе аллергических реакций и проблем со свертываемостью крови.

Алексей Нечаев