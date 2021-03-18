Главное о коронавирусе на 18 марта: в Польше ввели карантин, чипировать людей через вакцину невозможно
Со второй группой крови коронавирус проходит тяжелее
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 18 марта в республике зарегистрировано 18 879 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15 627 человек, в том числе 141 за минувшие сутки. Умерли за весь период 388 человек.
- Вакцина от коронавируса не влияет на зачатие ребенка. Об этом заявила главный специалист по медицинской генетике Минздрава РТ Зульфия Вафина во время прямого эфира по теме вакцинации «Где правда, а где ложь? Генетик о вакцинации от COVID-19».Также она отметила, что коронавирусная инфекция влияет на репродуктивное здоровье, а не вакцина. Кроме того, COVID-19 может сказаться на прохождении беременности.
- Кроме того, она отметила, что у людей со второй группой крови COVID-19 проходит тяжелее. Также на тяжесть прохождения заболевания влияют факторы вроде диабета или ожирения.
- Чипировать людей через вакцинацию невозможно, добавила Вафина. ДНК-чипы, объяснила она, являются реально существующей технологией и представляют собой множество небольших одноцепочных молекул ДНК, которые должны располагаться на определенной платформе. Однако на сегодняшний день в мире нет таких чипов, которые можно было бы ввести в организм человека с помощью вакцины.
- В Татарстане зарегистрировано пять случаев смерти от коронавируса. Умерли три женщины 1935, 1940, 1946 годов рождения и двое мужчин 1954 и 1959 годов рождения.
- По результатам тестирования на коронавирус перед стартом этапа Кубка мира по фехтованию у некоторых работников Международного выставочного центра «Казань Экспо» выявили COVID-19.
- Ученые КФУ приступили к расшифровке генома вируса SARS-CoV-2. Цель исследований — выявить циркулирующие на территории Татарстана штаммы коронавируса и узнать наиболее эффективные методы лечения ковид-пациентов. Во всех результатах проб ученые обнаружили мутацию D614G — так называемый «европейский» штамм коронавируса.
Роспотребнадзор не рекомендует выезжать из страны на майские праздники
За последние сутки в России выявили 9 803 новых случая коронавируса, выздоровел 12 061 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 428 239 человек, а выздоровевших — до 4 037 036 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 460 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 93 824 человека.
За последние сутки в России проведено более 348 тыс. тестов на коронавирус, всего — 116,3 млн. Под медицинским наблюдением остаются 492 920 человек.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что британский штамм коронавируса завезли в Россию из Эмиратов, Дубая и стран Европы. Южноафриканский штамм коронавируса россияне «подхватили» в ЮАР и Занзибаре.
- В Роспотребнадзоре жителям России порекомендовали не выезжать из страны на майские праздники. По словам главы ведомства Анны Поповой, выходные и отпуска следует провести в стране. Это связано с пандемией коронавируса.
- В России разрабатывают сертификат вакцинации от COVID-19 на двух языках: английском и русском, рассказали в МИД РФ.
- Москвичи ответственно соблюдают COVID-требования, что позволило быстро выйти из ограничений, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Также власти Москвы рассчитывают в ближайшие месяцы начать постепенное восстановление туристических потоков.
- Специальных правил в пост для переболевших COVID-19 не требуется, все решается индивидуально с учетом рекомендаций врачей, сказал глава cинодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
- Суд в Смоленске оштрафовал «Смоленскую областную клиническую больницу» после смерти пациента, которого неверно лечили от коронавирусной инфекции.
- У пациентов с коронавирусной инфекцией, которые принимали противовирусные препараты, могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете, из-за чего это происходит, пока неизвестно, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
- За производство поддельных вакцин необходимо ввести уголовную ответственность, заявил российский сенатор Олег Королев.
В период пандемии власти Шанхая выделили 4 млрд долларов на IT, финансы и телекоммуникации
В мире коронавирусом нового типа на 10.15 (мск) заразились 121 212 956 человек, 2 680 712 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 607 483). На второй строчке — Бразилия (11 693 838), на третьей — Индия (11 474 605), на четвертой — Россия (4 368 943, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 287 996).
Больше всего смертей зафиксировано в США (538 087). За ними следуют Бразилия (284 775 ), Мексика (195 908 ), Индия (159 216) и Великобритания (126 068).
- Десять процентов жителей Земли не реагируют на вакцинацию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что такая невосприимчивость касается всех вакцин.
- Власти Исландии заявили о готовности принимать вакцинированных от COVID-19 туристов без прохождения карантина.
- У переболевших коронавирусом людей старше 65 лет больше шансов заразиться коронавирусом повторно. Об этом говорится в исследовании, опубликованном научным журналом The Lancet.
- Главы трех немецких земель — Саксонии, Cаксонии-Анхальт и Тюрингии — высказались в пользу одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
- Скончался президент Танзании Джон Магуфули, ему был 61 год. Сам Магуфули утверждал, что в Танзании нет SARS-CoV-2. В министерстве здравоохранения страны указывали на отсутствие планов по закупке вакцин от COVID-19. Президент призывал граждан молиться в течение трех дней для борьбы с респираторными заболеваниями, прямо не говоря о коронавирусе, и не собирался вводить локдаун.
- Власти Польши ввели карантин по всей стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.
- Власти Шанхая в период пандемии выделили 4 миллиарда долларов на развитие сектора финансовых услуг, телекоммуникаций и ИТ-технологий , сообщил заместитель директора Шанхайской городской комиссии по экономике и автоматизации Жун Чжицинь.
- Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации рекомендует тщательное отслеживание возможных побочных эффектов от вакцины Johnson & Johnson, в том числе аллергических реакций и проблем со свертываемостью крови.
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