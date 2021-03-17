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Минздрав РТ: чипировать людей через вакцинацию невозможно

12:49, 17.03.2021
Минздрав РТ: чипировать людей через вакцинацию невозможно
Фото: realnoevremya.ru

Чипировать людей через вакцинацию невозможно. Об этом заявила главный специалист по медицинской генетике Минздрава РТ Зульфия Вафина во время прямого эфира по теме вакцинации «Где правда, а где ложь? Генетик о вакцинации от COVID-19».

Специалист отметила, что ДНК-чипы — это технологии, которые активно используются в медицине, биологии. Чип представляет собой множество небольших одноцепочных молекул ДНК, но они должны располагаться на определенной платформе. На сегодняшний день нет чипов, которые можно ввести в организм человека с помощью вакцины. Такого метода не существует, заключила Вафина.

Ранее сообщалось, что 45% россиян опасаются скрытого чипирования. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ. Опрос показал, что россияне знакомы с темой чипирования — 84% слышали о нем, однако лишь 15% знают подробности. В основном хорошо информированы жители столиц — 27%, 23% жителей сел услышали о чипировании в первый раз.

ОбществоМедицина Татарстан
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