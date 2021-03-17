Минздрав РТ: чипировать людей через вакцинацию невозможно

Чипировать людей через вакцинацию невозможно. Об этом заявила главный специалист по медицинской генетике Минздрава РТ Зульфия Вафина во время прямого эфира по теме вакцинации «Где правда, а где ложь? Генетик о вакцинации от COVID-19».

Специалист отметила, что ДНК-чипы — это технологии, которые активно используются в медицине, биологии. Чип представляет собой множество небольших одноцепочных молекул ДНК, но они должны располагаться на определенной платформе. На сегодняшний день нет чипов, которые можно ввести в организм человека с помощью вакцины. Такого метода не существует, заключила Вафина.

Ранее сообщалось, что 45% россиян опасаются скрытого чипирования. Об этом говорят данные опроса ВЦИОМ. Опрос показал, что россияне знакомы с темой чипирования — 84% слышали о нем, однако лишь 15% знают подробности. В основном хорошо информированы жители столиц — 27%, 23% жителей сел услышали о чипировании в первый раз.

