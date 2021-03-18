Попова рассказала, из каких стран в Россию завезли британский штамм коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что британский штамм коронавируса завезли в Россию из Эмиратов, Дубай и стран Европы. Южноафриканский штамм коронавируса россияне «подхватили» в Южноафриканской Республике и Занзибаре.

«Пока у нас нет тяжело заболевших штаммами: ни 28 человек, которые привезли в РФ британский штамм, выявленные здесь, ни два человека, которые привезли южноафриканский штамм. Тяжелой клиникой пока, к счастью, не проявилось это заболевание у них», — рассказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1».



Она обратила внимание, что Роспотребнадзор очень внимательно наблюдает за всеми изменениями внутри коронавируса и с высокой настороженностью относится к выявлению его новых мутаций.

Напомним, по информации ведомства, в России зафиксировали два случая южноафриканского штамма и 28 — британского. Упоминается, что в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского варианта у россиян не выявили.



Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане на сегодняшний день нет никаких данных о циркуляции бразильского, южноафриканского, британского и каких-либо других штаммов COVID-2019.



Татьяна Демина