The Lancet: риск заразиться COVID-19 выше у пожилых людей

У переболевших коронавирусом людей старше 65 лет больше шансов заразиться коронавирусом повторно. Об этом говорится в исследовании, опубликованном научным журналом The Lancet.



Согласно его результатам, для людей моложе 65 лет защищенность в общей популяции составляет 80% и выше, тогда как у людей старше 65 показатель защиты равен 47%.

Также, согласно выводам ученых, вакцина более надежна для обеспечения защиты против коронавируса — у вакцин от COVID-19 более высокий уровень антител, чем у вырабатываемых при естественной инфекции, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, для российских работодателей перевод на удаленный режим работы лиц в возрасте 65 лет и старше с 1 апреля станет рекомендательным «в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и принятия мер по реализации прав граждан на охрану здоровья».

Маргарита Головатенко