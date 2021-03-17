В Минздраве Татарстана сообщили, что вакцина от коронавируса не влияет на зачатие ребенка

Вакцина от коронавируса не влияет на зачатие ребенка. Об этом заявила главный специалист по медицинской генетике Минздрава РТ Зульфия Вафина во время прямого эфира по теме вакцинации «Где правда, а где ложь? Генетик о вакцинации от COVID-19».

Также она отметила, что коронавирусная инфекция влияет на репродуктивное здоровье, а не вакцина. Кроме того, COVID-19 может сказаться на прохождении беременности. По мнению специалиста, во время подготовки к беременности нужно пройти вакцинацию. Также сделать прививку могут женщины, которые проходят лечение от бесплодия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане под наблюдением врачей находятся 22 беременные женщины. Для них вирус более опасен и заразен. При этом сделать прививку от коронавируса они не могут. Врачи рекомендуют планирующим беременность женщинам делать прививки до зачатия — примерно за 3—6 месяцев до планируемой беременности.

