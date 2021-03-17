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В Минздраве Татарстана сообщили, что вакцина от коронавируса не влияет на зачатие ребенка

12:13, 17.03.2021
В Минздраве Татарстана сообщили, что вакцина от коронавируса не влияет на зачатие ребенка
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вакцина от коронавируса не влияет на зачатие ребенка. Об этом заявила главный специалист по медицинской генетике Минздрава РТ Зульфия Вафина во время прямого эфира по теме вакцинации «Где правда, а где ложь? Генетик о вакцинации от COVID-19».

Также она отметила, что коронавирусная инфекция влияет на репродуктивное здоровье, а не вакцина. Кроме того, COVID-19 может сказаться на прохождении беременности. По мнению специалиста, во время подготовки к беременности нужно пройти вакцинацию. Также сделать прививку могут женщины, которые проходят лечение от бесплодия.

Ранее сообщалось, что в Татарстане под наблюдением врачей находятся 22 беременные женщины. Для них вирус более опасен и заразен. При этом сделать прививку от коронавируса они не могут. Врачи рекомендуют планирующим беременность женщинам делать прививки до зачатия — примерно за 3—6 месяцев до планируемой беременности.

ОбществоМедицина Татарстан
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