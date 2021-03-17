Источник: несколько работников «Казань Экспо» заболели COVID-19 перед стартом этапа Кубка мира по фехтованию

По результатам тестирования на коронавирус перед стартом этапа Кубка мира по фехтованию у некоторых работников Международного выставочного центра «Казань Экспо» выявили COVID-19. Об этом «Реальному времени» сообщил информированный источник.

По его словам, результаты теста получены на днях. Случаи коронавируса выявлены среди штатного персонала и работников подрядных организаций.

«Реальное время» направило запрос в Роспотребнадзор.

Напомним, этап Кубка мира по фехтованию в Казани пройдет 19—23 марта на площадке МВЦ «Казань Экспо». Предстоящий турнир станет заключительным для квалификационного отбора на Олимпийские игры в Токио.

На соревнования в столицу Татарстана планируют приехать около 400 спортсменов из 40 стран мира, а также 109 судей, которые войдут в судейский корпус. Все участники турнира должны будут пройти тестирование на коронавирус до приезда в Казань.