Исландия снимает ограничения для привитых от COVID-19 туристов

Власти Исландии заявили о готовности принимать вакцинированных от COVID-19 туристов без прохождения карантина. Об этом говорится на сайте правительства страны.

Ранее это исключение было применимо только к тем, кто приезжает из зоны ЕС, а теперь — ко всем, кто привит сертифицированной для использования Европейским медицинским агентством вакциной.

Также находиться на территории страны без прохождения карантина смогут те, кто представит доказательства того, что переболел недавно коронавирусом. Документ о наличии антител должен быть составлен в соответствии с требованиями, определенными главным эпидемиологом Исландии.

Фото: pxhere.com

Ранее вице-премьер и министр туризма Болгарии Марияна Николова заявила, что республика планирует с 1 мая начать летний туристический сезон. Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов уточнил, что для туристов, которые хотят посетить Болгарию, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант «зеленого коридора». Он дает возможность посетить страну тем, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела, тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. СМИ выяснили, что группа стран Евросоюза призвала смягчить правила въезда для граждан стран, не входящих в ЕС.

Татьяна Леухина