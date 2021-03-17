Минздрав РТ: у людей со второй группой крови COVID-19 проходит тяжелее

У людей со второй группой крови COVID-19 проходит тяжелее. Об этом заявила главный специалист по медицинской генетике Минздрава РТ Зульфия Вафина во время прямого эфира по теме вакцинации «Где правда, а где ложь? Генетик о вакцинации от COVID-19».

Также она отметила, что на тяжесть прохождения заболевания влияют и сопутствующие факторы. К примеру такие, как диабет или ожирение. Кроме того, есть люди, которые легко переносят коронавирусную инфекцию.

По словам Вафиной, разнообразие людей обуславливает и восприимчивость к вирусу, и тяжесть прохождения заболевания, которое у каждого индивидуальное.

В прошлом году эффективным способом лечения COVID-19 для тяжелых больных врачи называли переливание им плазмы крови уже переболевших вирусом. Программа по внедрению нового метода воздействия на COVID-19 с использованием плазмы была принята в Татарстане еще в середине апреля. Показаниями к экспериментальному лечению были три фактора: тяжесть течения, особенности иммунитета, длительное размножение вируса в организме человека.

