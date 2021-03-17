В России приступили к разработке сертификата вакцинации для поездок за рубежом

В России разрабатывают сертификат вакцинации от COVID-19 на двух языках: английском и русском. Об этом заявили в МИД РФ.

Ведомство принимает участие в работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики коронавируса с использованием российских вакцин. Также в МИД работают над международным признанием указанных документов.

Головным ведомством по реализации сертификатов стал Минздрав.

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«Одновременно на профильной международной площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ведется работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинаций. В ней участвуют российские эксперты. МИД России в свою очередь оказывает поддержку этой работе», — передает «РИА Новости» данные министерства.

Вчера замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что российские власти пока не обсуждают введение сертификатов о сделанной прививке против COVID-19 для получения визы. Сегодня власти Исландии заявили о готовности принимать вакцинированных от COVID-19 туристов без прохождения карантина.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что единый в ЕС санитарный сертификат будет разработан к началу июня.

