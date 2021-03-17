В России приступили к разработке сертификата вакцинации для поездок за рубежом
В России разрабатывают сертификат вакцинации от COVID-19 на двух языках: английском и русском. Об этом заявили в МИД РФ.
Ведомство принимает участие в работе по согласованию вопроса о выдаче сертификатов лицам, прошедшим вакцинацию для профилактики коронавируса с использованием российских вакцин. Также в МИД работают над международным признанием указанных документов.
Головным ведомством по реализации сертификатов стал Минздрав.
«Одновременно на профильной международной площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ведется работа по созданию технических спецификаций для международного цифрового сертификата вакцинаций. В ней участвуют российские эксперты. МИД России в свою очередь оказывает поддержку этой работе», — передает «РИА Новости» данные министерства.
Вчера замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что российские власти пока не обсуждают введение сертификатов о сделанной прививке против COVID-19 для получения визы. Сегодня власти Исландии заявили о готовности принимать вакцинированных от COVID-19 туристов без прохождения карантина.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что единый в ЕС санитарный сертификат будет разработан к началу июня.
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