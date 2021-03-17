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Роспотребнадзор: 10% людей невосприимчивы к вакцинации

22:50, 17.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор: 10% людей невосприимчивы к вакцинации
Фото: Максим Платонов (архив)

Десять процентов жителей Земли не реагируют на вакцинацию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что такая невосприимчивость касается всех вакцин.

«Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться», — рассказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что человек, который сделал прививку от коронавируса или переболел им может быть носителем инфекции. В связи с этим она призвала носить средства индивидуальной защиты независимо от прохождения вакцинации или перенесения болезни.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться у населения в августе 2021 года при условии сохранения темпов вакцинации.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует как можно быстрее вакцинировать людей от COVID-19.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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