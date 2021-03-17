Роспотребнадзор: 10% людей невосприимчивы к вакцинации

Фото: Максим Платонов (архив)

Десять процентов жителей Земли не реагируют на вакцинацию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она уточнила, что такая невосприимчивость касается всех вакцин.

«Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться», — рассказала Попова в интервью телеканалу «Россия 1».



Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что человек, который сделал прививку от коронавируса или переболел им может быть носителем инфекции. В связи с этим она призвала носить средства индивидуальной защиты независимо от прохождения вакцинации или перенесения болезни.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться у населения в августе 2021 года при условии сохранения темпов вакцинации.



Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует как можно быстрее вакцинировать людей от COVID-19.



Татьяна Демина