В Татарстане зарегистрировали еще пять случаев смертей от коронавируса

Фото: Максим Платонов

Сегодня зарегистрировано пять случаев смерти от коронавируса. Умерли три женщины 1935, 1940, 1946 года рождения и двое мужчин 1954 и 1959 года рождения, сообщили в Минздраве РТ.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы.

Всего на 17 марта зарегистрировано 388 случаев смерти от COVID-19.

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Всего на 17 марта в республике зарегистрировано 18 830 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 15 486 человек, в том числе 67 за минувшие сутки.