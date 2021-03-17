Ученые КФУ рассказали, какие штаммы COVID-19 циркулируют в Татарстане

Ученые КФУ приступили к расшифровке генома вируса SARS-CoV-2. Цель исследований — выявить циркулирующие на территории Татарстана штаммы коронавируса и узнать наиболее эффективные методы лечения ковид-пациентов.

На сегодняшний день специалисты проанализировали несколько десятков образцов генетического материала вируса, взятого у больных COVID-19, которые проходят лечение во временном инфекционном госпитале КФУ.

Во всех результатах проб ученые обнаружили мутацию D614G — так называемый «европейский» штамм коронавируса. Специалисты планируют расшифровывать полный геном коронавируса, добавил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Он добавил, что НКЦ КФУ — единственный в России центр в составе вуза, который вошел в перечень организаций Министерства науки и высшего образования РФ, проводящих исследования по расшифровке генома вируса SARS-CoV-2.

На сегодняшний день нет никаких данных о циркуляции в Татарстане «бразильского», «южноафриканского», «британского» и каких-либо других штаммов COVID-2019. По данным Роспотребнадзора, на территории России на 16 марта 2021 года зарегистрировано 28 случаев заболевания «британским» и два случая заболевания «южноафриканским» штаммами коронавируса, сообщает медиапортал КФУ.

Вчера директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» защищает от британского штамма коронавируса. Сейчас проводятся исследования по защите от других штаммов.

