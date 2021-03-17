В Роспотребнадзоре порекомендовали россиянам не выезжать из страны на майские праздники

В Роспотребнадзоре жителям России порекомендовали не выезжать из страны на майские праздники. По словам главы ведомства Анны Поповой, выходные и отпуска следует провести в стране. Это связано с пандемией коронавируса.

По словам Поповой, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России стабилизируется, но по-прежнему остается напряженной. «Количество заболевших ежедневно снижается», — приводит ТАСС слова главы Роспотребнадзора. Попова также заявила, что коронавирус приобретает черты сезонного заболевания.

По данным на утро 17 марта, в России с начала пандемии коронавирусом заразились 4 418 436 человек, вылечились - 4 024 975 человек.

Фото: realnoevremya.ru

На данный момент в России разрабатывают сертификат вакцинации от COVID-19 для поездок за рубежом на двух языках: английском и русском.



Татьяна Демина