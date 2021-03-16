Главное о коронавирусе на 16 марта: южноафриканский штамм в России, прививка от COVID-19 в нацкалендаре

Фото: Максим Платонов

За 2 часа были привиты 52 человека

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 49 новых случаев COVID-19. Всего на 16 марта в республике зарегистрировано 18 782 случая COVID-19. Выздоровело за весь период 115 419 человек, в том числе 5 за минувшие сутки. Умерли за весь период 380 человек.



В торговых центрах Нижнекамска провели вакцинацию от COVID-19: за 2 часа были привиты 52 человека. Большая часть из них — пожилые граждане. Очереди на прививку от коронавируса в торговых центрах начали выстраиваться до открытия прививочных пунктов — нижнекамцы приходили семьями или с соседями.

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19. Жертвами коронавируса стали три женщины 1940, 1948, 1962 годов рождения и двое мужчин 1941, 1954 годов рождения.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил возобновить капитальный ремонт корпуса Б городской инфекционной больницы, которая на сегодняшний день осуществляет работу в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом. По его словам, провести все работы необходимо оперативно, «в весенне-летний период».

Заместитель главного санитарного врача республики Марина Трофимова пояснила, что делать с сорвавшимися турпоездками. Начиная с лета 2020 года, согласно ряду постановлений правительства РФ, был регламентирован порядок возврата средств за нереализованные путевки, туры и концерты.

Санатории Татарстана заняли третье место в рейтинге регионов с программами реабилитации после перенесенного коронавируса. Она же обойдется дешевле всего — от 1800 рублей.

Для присутствия на партнерских родах мужчина должен сдать ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до родов. Об этом сообщила на пресс-конференции акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова.



Вакцину «Спутник V» довезли до Вьетнама

За последние сутки в России выявили 9 393 новых случая коронавируса, выздоровели 10 644 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 409 438 человек, а выздоровевших — до 4 014 220 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 443 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 92 937 человек.



За последние сутки в России проведено более 214 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 491 357 тыс. человек.



На территории России выявили южноафриканский штамм коронавируса. По информации Роспотребнадзора, в стране зафиксировали два случая южноафриканского штамма и 28 — британского. Упоминается, что в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского варианта не выявлено.

Тест-система для выявления ряда штаммов коронавируса, включая британскую мутацию, уже зарегистрирована в России. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Кроме того, он заявил, что контроль качества вакцин от коронавируса в РФ находится на беспрецедентно высоком уровне, каждая ампула проходит многоступенчатую проверку.

Также Мурашко сообщил, что Минздрав РФ в ближайшее время внесет в правительство законопроект о включении вакцинации от коронавируса в нацкалендарь.

Российские ученые продолжат свою работу в сфере производства вакцины, несмотря на политизацию вопроса, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

COVID-19 с возрастом протекает все тяжелее, а сам коронавирус, вероятно, запускает процессы старения. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Президент РФ Владимир Путин наградил медиков из Красноярского края и Свердловской области за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусом.

Среди тем, требующих общего внимания и усилий России и Совета Европы, одной из самых важных является противодействие пандемии коронавируса, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Активный интерес стран ЕС к российской вакцине ожидаем и закономерен, это обусловлено ее высоким качеством, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

На фоне пандемии смертей от инфаркта в Москве стало больше за счет сочетания инфаркта с коронавирусом, увеличился процент смертей у пациентов до 60 лет, сообщила главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Москвы Елена Васильева в рамках VI международной онлайн-конференции «COVID-19. Российский и международный опыт».

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев привез во Вьетнам партию вакцины от коронавируса «Спутник V», которую Москва передала безвозмездно.

Российская туристка, отдыхавшая в Турции, пожаловалась, как ее и мужа полиция пыталась оштрафовать за отсутствие паспортов, масок и несоблюдение социальной дистанции.

Двадцать девять граждан Узбекистана не были допущены на чартерный рейс «Аэрофлота» из Самарканда в Москву из-за отсутствия справок, разрешающих полет в период карантинных ограничений из-за коронавируса, или их подделки, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan Airports.

Вакцину от коронавируса центра имени М.П.Чумакова Российской академии наук (РАН) «КовиВак» планируется запустить в гражданский оборот до конца марта, сообщил «Интерфаксу» медицинский источник. В гражданском обороте она может появиться до конца марта, возможно, уже на следующей неделе.

В Белом доме отменили ежедневные тесты на коронавирус

В мире коронавирусом нового типа на 09.40 (мск) заразились 120 217 175 человек, 2 660 456 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 494 539). На второй строчке — Бразилия (11 519 609), на третьей — Индия (11 409 831), на четвертой — Россия (4 350 728, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 276 840).



Больше всего смертей зафиксировано в США (535 628). За ними следуют Бразилия (279 286 ), Мексика (194 944 ), Индия (158 856) и Великобритания (125 817).



Сотрудники Белого дома в США больше не обязаны ежедневно сдавать тесты на коронавирус, теперь это можно будет делать раз в неделю.

Казахстанцы, прошедшие вакцинацию от коронавируса, чувствуют себя хорошо, побочных реакций организма на вакцину не было, сообщил премьер-министр республики Аскар Мамин.

Несколько стран приостановили использование вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Соответствующее решение приняли власти Германии, Франции, Италии и Испании.

Марокканские власти не намерены отказываться от применения вакцины от коронавируса компании AstraZeneca по примеру других стран в связи с побочными эффектами.



На Украине опровергли обнаружение «комбовируса» с признаками британского штамма СOVID-19. По словам глава Госпотребслужбы Киева Олега Рубана информация о возможной новой разновидности коронавируса появились из-за ошибки журналистов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует как можно быстрее вакцинировать население от COVID-19. Об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кетрин О'Брайен на видеослушаниях в комитете Европарламента.

Использование двухвекторной технологии для разработки «Спутник V» разумно, но нужно больше данных о российской вакцине, заявила в интервью РИА Новости глава центра вакцинологии университетского госпиталя Женевы, педиатр Клэр-Энн Зигрист.

Русскоязычное население Эстонии не доверяет используемым в стране вакцинам. Люди ждут возможности привиться российским «Спутником V», сообщил глава Ляэне-Таллинской центральной больницы Аркадий Попов.

Прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Польше за неделю составил 75%, в случае сохранения такой динамики возможно введение новых ограничительных мер по всей стране, сообщил глава Минздрава республики Адам Недзельский.



Алексей Нечаев