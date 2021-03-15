ВОЗ рекомендовала проводить вакцинацию от COVID-19 как можно быстрее

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует как можно быстрее вакцинировать от COVID-19. Об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации и вакцинам Кетрин О'Брайен на видеослушаниях в комитете Европарламента.

— По вопросу о том, необходимо ли тестирование перед вакцинацией. ВОЗ четко говорила об этом — такой рекомендации нет. Необходимость или требование тестирования людей перед вакцинацией просто ставит новый барьер для них (в вопросе получения прививки, — прим. ред.). Необязательно все, кто был заражен, будет иметь долговременный иммунитет после этого, — передает «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские ученые продолжат свою работу в сфере производства вакцины, несмотря на политизацию вопроса. Также в понедельник стало известно, правительства стран Европейского союза рассматривают возможность начала переговоров по закупке российской вакцины «Спутник V» с ее разработчиками. По данным директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, первую в мире вакцину от коронавируса получили около 7 млн человек.

