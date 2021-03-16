Минздрав РТ: для партнерских родов мужчина должен сдать ПЦР-тест

Для присутствия на партнерских родах мужчина должен сдать ПЦР-тест на коронавирус за 48 часов до родов. Об этом сообщила на пресс-конференции акушер-гинеколог Минздрава РТ Татьяна Шигабутдинова.

Кроме того, необходимо иметь результаты анализов на ВИЧ, гепатиты, RW. Также нужны флюорография, сделанная не больше полугода назад, справка от инфекциониста и другие необходимые документы.

Напомним, в Минздраве Татарстана разрешили партнерские роды в прошлом году после ограничительных мер. Теперь по закону отец может присутствовать на родах.



Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах стали набирать популярность партнерские роды. В прошлом году их провели 75 раз. В Минздраве Татарстана считают, что их количество в будущем увеличится.

