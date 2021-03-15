Еще несколько стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Еще несколько стран приостановил использование вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Соответствующее решение приняли власти Германии, Франции, Италии и Испании.



Берлин принял решение о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca в качестве меры предосторожности по рекомендации института Пауля Эрлиха, который контролирует оборот лекарств в стране, пишет «РИА Новости».

В Испании приняли решение приостановить вакцинацию AstraZeneca пока Европейское агентство лекарственных средств анализирует случаи тромбов в последние дни». В стране среди привившихся данным препаратом выявили только один случай тромбоза, пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, первыми такое решение приняли австрийские власти после того, как одна из привитых умерла, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии. Случаи возникновения тромбоза после вакцинации зарегистрировали и в Нидерландах. После этого решили не использовать вакцину AstraZeneca в Дании, Норвегии и Исландии.



Татьяна Демина