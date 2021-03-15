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На Украине опровергли обнаружение нового штамма коронавируса

22:30, 15.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На Украине опровергли обнаружение нового штамма коронавируса
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На Украине опровергли обнаружение «комбовируса» с признаками британского штамма СOVID-19. По словам глава Госпотребслужбы Киева Олега Рубана информация о возможной новой разновидности коронавируса появились из-за ошибки журналистов.

«По всей вероятности, новость появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошел от южноафриканского. В итоге просто напутали», — передает RT слова Рубана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее СМИ сообщили, что в Ивано-Франковской области Украины выявили «комбовирус» с признаками британского штаммаCOVID-19, но со своими особенностями. Его, якобы, обнаружили ученые Института эпидемиологии им. Громашевского 2 недели назад, а сообщение о мутации уже передали во Всемирную организацию здравоохранения.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина
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