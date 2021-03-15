Россия продолжит производить вакцину, несмотря на политизацию вопроса, заявли в Кремле

Российские ученые продолжат свою работу в сфере производства вакцины, несмотря на политизацию вопроса, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Владимир Путин всегда, с самого начала этой истории выступал против политизации вакцинной тематики. Наша общая задача — как можно быстрее привить соответствующую часть человечества, чтобы остановить эту пандемию», — также напомнил Песков.

Ранее сообщалось, что США вместе с союзниками планируют информационную кампанию против российской вакцины «Спутник V» на фоне ее «растущего спроса», заявили СМИ со ссылкой на источник в Кремле.

Кампания якобы нацелена «на формирование предвзятого отношения к отечественным научным разработкам в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции», сказал источник, ссылаясь на данные спецслужб. В качестве целевой аудитории, по сообщению источника в Кремле, выбрали европейские страны, которые уже успели зарегистрировать «Спутник V» для экстренного использования.