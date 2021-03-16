В нижнекамских ТЦ за 2 часа прививку от коронавируса сделали 52 человека

Фото: Максим Платонов (архив)

В торговых центрах Нижнекамска провели вакцинацию от COVID-19: за 2 часа были привиты 52 человека. Большая часть из них — пожилые граждане.

Очереди на прививку от коронавируса в торговых центрах начали выстраиваться до открытия прививочных пунктов — нижнекамцы приходили семьями или с соседями, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Чтобы провести вакцинацию всех желающих, заведующей поликлиникой №1 Нижнекамской ЦРМБ Розалии Хайруллиной пришлось поехать в медучреждение за дополнительной партией препарата.

Управление здравоохранения Нижнекамска и центральная районная многопрофильная больница решили провести вакцинацию в торговых центрах города и на следующей неделе. Точную дату и время сообщат позже.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее сообщалось, что в Нижнекамске жители могут пригласить медработника на дом, чтобы сделать прививку от коронавируса: для этого нужно обратиться к участковому врачу, который определит, показана ли вакцинация конкретному больному.

Напомним, заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что пункты вакцинации от COVID-19 не будут открывать во всех торговых центрах Татарстана из-за низкой посещаемости и популярности.





Татьяна Демина