В нижнекамских ТЦ за 2 часа прививку от коронавируса сделали 52 человека
В торговых центрах Нижнекамска провели вакцинацию от COVID-19: за 2 часа были привиты 52 человека. Большая часть из них — пожилые граждане.
Очереди на прививку от коронавируса в торговых центрах начали выстраиваться до открытия прививочных пунктов — нижнекамцы приходили семьями или с соседями, сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.
Чтобы провести вакцинацию всех желающих, заведующей поликлиникой №1 Нижнекамской ЦРМБ Розалии Хайруллиной пришлось поехать в медучреждение за дополнительной партией препарата.
Управление здравоохранения Нижнекамска и центральная районная многопрофильная больница решили провести вакцинацию в торговых центрах города и на следующей неделе. Точную дату и время сообщат позже.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамске жители могут пригласить медработника на дом, чтобы сделать прививку от коронавируса: для этого нужно обратиться к участковому врачу, который определит, показана ли вакцинация конкретному больному.
Напомним, заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков заявил, что пункты вакцинации от COVID-19 не будут открывать во всех торговых центрах Татарстана из-за низкой посещаемости и популярности.
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