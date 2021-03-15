В Татарстане число случаев смерти от COVID-19 достигло 380

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19. Жертвами коронавируса

стали три женщины 1940, 1948, 1962 годов рождения и двое мужчин 1941, 1954 годов рождения.



Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 15 марта в Татарстане зарегистрировано 380 случаев смерти от коронавируса.

Напомним, по данным на утро 15 марта, в России с начала пандемии от COVID-19 скончались 92 494 человека.

