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В Татарстане число случаев смерти от COVID-19 достигло 380

19:41, 15.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане число случаев смерти от COVID-19 достигло 380
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане подтвердились еще пять случаев смерти от COVID-19. Жертвами коронавируса
стали три женщины 1940, 1948, 1962 годов рождения и двое мужчин 1941, 1954 годов рождения.

Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы, сообщили в республиканском оперштабе.

Всего по состоянию на 15 марта в Татарстане зарегистрировано 380 случаев смерти от коронавируса.

Напомним, по данным на утро 15 марта, в России с начала пандемии от COVID-19 скончались 92 494 человека.

Общество Татарстан
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