В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

На территории России выявили южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роспотребнадзор РФ.



По информации федеральной службы, в стране зафиксировали два случая южноафриканского штамма и 28 — британского. Упоминается, что в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского варианта не выявлено.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее ученые называли особенности «южноафриканского» штамма коронавируса: он обладает рядом мутаций, позволяющих ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. В отличие от предыдущих мутаций коронавируса, «нигерийский» вариант активно распространяется среди молодых людей без сопутствующих заболеваний и чаще приводит к серьезным осложнениям.

Маргарита Головатенко