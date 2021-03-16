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В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса

07:10, 16.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В России обнаружили южноафриканский штамм коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

На территории России выявили южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на Роспотребнадзор РФ.

По информации федеральной службы, в стране зафиксировали два случая южноафриканского штамма и 28 — британского. Упоминается, что в 16 случаях выявлены другие мутации. Бразильского варианта не выявлено.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее ученые называли особенности «южноафриканского» штамма коронавируса: он обладает рядом мутаций, позволяющих ему легче проникать в клетки человека, быстрее распространяться и избегать иммунного ответа. В отличие от предыдущих мутаций коронавируса, «нигерийский» вариант активно распространяется среди молодых людей без сопутствующих заболеваний и чаще приводит к серьезным осложнениям.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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