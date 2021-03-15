В Минздраве РФ допустили, что COVID-19 может запускать процессы старения

COVID-19 с возрастом протекает все тяжелее, а сам коронавирус, вероятно, запускает процессы старения. Об этом рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

— Некоторые ученые называют COVID-19 болезнью старения. Для этого есть два повода. Один — это то, что действительно с возрастом течение коронавирусной инфекции все тяжелее, а второй повод… состоит в том, что, возможно, COVID-19 запускает процессы старения, и это надо учитывать, когда мы говорим о периоде реабилитации, — приводит ее слова «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Помимо основных симптомов коронавируса: лихорадки, кашля, одышки, у пожилых пациентов возможно помутнение рассудка. Делирий (психическое расстройство, протекающее с помрачением сознания, нарушением внимания, восприятия, мышления и эмоций) должен быть в списке симптомов, оцениваемых при госпитализации и амбулаторном осмотре, высказала мнение Ткачева.

Ранее медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов рассказал, какие анализы нужно сдать человеку, переболевшему коронавирусом.



Татьяна Леухина