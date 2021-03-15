Мэр Челнов поручил приступить к ремонту корпуса Б инфекционной больницы

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил возобновить капитальный ремонт корпуса Б городской инфекционной больницы, которая на сегодняшний день осуществляет работу в качестве госпиталя для пациентов с коронавирусом. По его словам, провести все работы необходимо оперативно, «в весенне-летний период».

«Понятно, что в работающей больнице проводить ремонт непросто, придется блок закрывать, так же, как мы ремонтировали блоки B1, B2», — отметил Магдеев. Чтобы определиться с порядком ремонтных работ в медучреждении, мэр Челнов планирует провести рабочее совещание со строителями.

Ремонт в инфекционной больнице автограда начался в мае 2018 года, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в декабре прошлого года капитальный ремонт корпуса Б инфекционной больницы Челнов приостановили на полтора месяца по просьбе управления здравоохранения в связи с тем, что закрытие медучреждения на реконструкцию привело бы к потере койко-мест в медучреждении.

Татьяна Демина