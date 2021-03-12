Главное о коронавирусе на 12 марта: ВОЗ не рекомендует ковид-паспорта, порицание депутату Госсовета РТ
Депутату Госсовета РТ высказали порицание за то, что он не предоставил тест на COVID-19
- В Нижнекамске жители могут пригласить медработника на дом, чтобы сделать прививку от COVID-19. Об этом рассказали начальник управления здравоохранения Нижнекамска Сергей Мерясев и замглавврача по эпидемиологическим вопросам НЦРМБ Елена Пискарева.
- В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. От коронавируса умерли мужчина 1961 года рождения и три женщины 1937, 1947 и 1957 года рождения.
- В мировой заговор вокруг COVID-19 верят 5,5% татарстанцев. 57,1% жителей Татарстана не планируют делать прививку против коронавируса. Такие данные были получены в ходе исследования по теме «Восприятие кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) жителями Татарстана».
- Депутату Госсовета Татарстана Марату Галиеву высказали порицание за то, что после возращения из-за границы он не заполнил на портале госуслуг анкету для прибывающего в Россию и не предоставил сведения о результатах теста на COVID-19.
- В Набережных Челнах в торговом центре «Омега» открылся пункт для проведения вакцинации от коронавируса. Прививку могут сделать лица, достигшие 18 лет и старше. Процедура вакцинации проходит в специально отведенном месте. Перед прививкой желающих осматривают и регистрируют медицинские работники.
В России может появиться четвертая вакцина от коронавируса
За последние сутки в России выявили 9 794 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 496 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 370 617 человек, а выздоровевших — до 3 973 029 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 486 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 91 220 человека.
- Президент России Владимир Путин оценил влияние пандемии коронавируса на экономику России. Он назвал прошедший год самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны.
- Четвертая российская вакцина от коронавируса «Мир-19» может появиться уже в этом году. Об этом заявил директор Института иммунологии ФМБА академик РАН Рахим Хаитов.
- В России ситуация с коронавирусом немного улучшилась. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
- Вакцинированные спортсмены и тренеры получат допуск на федеральные базы без карантина и сдачи тестов на COVID-19, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.
- Сборная России по синхронному плаванию уже начала вакцинироваться от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации синхронного плавания России.
- В Санкт-Петербурге спасли тридцатилетнего Антона Димова с коронавирусом, у которого в ночь после госпитализации сердце останавливалось более десяти раз. Как отмечают медики, Димов имеет генетическую предрасположенность к тромбообразованию.
- Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса.
- Благодаря наличию сразу нескольких вакцин от коронавирусной инфекции в России можно давать самые оптимистичные прогнозы развития эпидемической ситуации в стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Также сообщила она, что россияне, привитые от коронавируса или переболевшие распространенными в стране вариантами патогена, не заразятся «британским» штаммом.
Новый вариант коронавируса в Англии
В мире коронавирусом нового типа на 09.35 (мск) заразились 118 570 341 человека, 2 629 528 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 285 001) . На второй строчке — Индия (11 308 846), на третьей — Бразилия (11 277 717), на четвертой — Россия (4 311 893, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 254 714).
Больше всего смертей зафиксировано в США (530 821). За ними следуют Бразилия (272 889), Мексика (193 152), Индия (158 306 ) и Великобритания (125 403 ).
- Четвертая вакцина от коронавируса, разработанная американской корпорацией Johnson & Johnson, получила одобрение для использования от европейского лекарственного регулятора (ЕМА).
- В Турции собираются изменить правила въезда в страну с 15 марта. Чтобы попасть в страну, всем иностранцам нужно будет заполнять специальную электронную анкету. На сегодняшний день открыты границы с 24 странами. Туристов ждут 15 стран, в том числе Турция, Танзания, Мальдивы, Египет, Грузия, Абхазия, сообщала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
- Несколько европейских стран приостановили использование вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Это было сделано после сообщений о том, что препарат может вызывать тромбоэмболию.
- Глава министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский уверен, что республику настиг «черный сценарий» развития пандемии COVID-19. Со слов Недзельского, средний прирост подхвативших инфекцию в день по итогам недели составляет более 14 тысяч человек, что на 27% больше, чем ранее.
- В Белоруссии обнаружили несколько случаев заражения «британским» штаммом коронавируса, рассказали в министерстве здравоохранения республики. Заведующая лабораторией Елена Гасич отметила, что в белорусском научно-практическом центре на постоянной основе делают исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2, циркулирующего или завозимого на территорию государства.
- Премьер-министр Словакии Игорь Матович закупкой вакцины «Спутник V» надеется не только ускорить борьбу с коронавирусом, но и повысить свой рейтинг, используя высокий авторитет российской науки и пророссийские настроения значительной части населения страны, считает бывший словацкий премьер Ян Чарногурский.
- Компания AstraZeneca сократила прогноз по поставке вакцины против коронавируса в страны Евросоюза в первом квартале на 25 процентов — с 40 до 30 миллионов доз.
- Новый вариант коронавируса выявлен в Англии, сообщило местное управление по охране общественного здоровья. «Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа», — отмечается в сообщении.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить ковид-паспорта, которые давали бы какие-либо привилегии привившимся, заявила представитель в России.
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