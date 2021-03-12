Главное о коронавирусе на 12 марта: ВОЗ не рекомендует ковид-паспорта, порицание депутату Госсовета РТ

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Депутату Госсовета РТ высказали порицание за то, что он не предоставил тест на COVID-19

В Нижнекамске жители могут пригласить медработника на дом, чтобы сделать прививку от COVID-19. Об этом рассказали начальник управления здравоохранения Нижнекамска Сергей Мерясев и замглавврача по эпидемиологическим вопросам НЦРМБ Елена Пискарева.

В Татарстане подтвердились еще четыре случая смерти от COVID-19. От коронавируса умерли мужчина 1961 года рождения и три женщины 1937, 1947 и 1957 года рождения.

В мировой заговор вокруг COVID-19 верят 5,5% татарстанцев. 57,1% жителей Татарстана не планируют делать прививку против коронавируса. Такие данные были получены в ходе исследования по теме «Восприятие кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции (COVID-19) жителями Татарстана».

Депутату Госсовета Татарстана Марату Галиеву высказали порицание за то, что после возращения из-за границы он не заполнил на портале госуслуг анкету для прибывающего в Россию и не предоставил сведения о результатах теста на COVID-19.



В Набережных Челнах в торговом центре «Омега» открылся пункт для проведения вакцинации от коронавируса. Прививку могут сделать лица, достигшие 18 лет и старше. Процедура вакцинации проходит в специально отведенном месте. Перед прививкой желающих осматривают и регистрируют медицинские работники.



В России может появиться четвертая вакцина от коронавируса

За последние сутки в России выявили 9 794 новых случаев коронавируса, выздоровели 13 496 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 370 617 человек, а выздоровевших — до 3 973 029 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 486 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 91 220 человека.



Президент России Владимир Путин оценил влияние пандемии коронавируса на экономику России. Он назвал прошедший год самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны.

Четвертая российская вакцина от коронавируса «Мир-19» может появиться уже в этом году. Об этом заявил директор Института иммунологии ФМБА академик РАН Рахим Хаитов.



В России ситуация с коронавирусом немного улучшилась. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Вакцинированные спортсмены и тренеры получат допуск на федеральные базы без карантина и сдачи тестов на COVID-19, сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

Сборная России по синхронному плаванию уже начала вакцинироваться от коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации синхронного плавания России.



В Санкт-Петербурге спасли тридцатилетнего Антона Димова с коронавирусом, у которого в ночь после госпитализации сердце останавливалось более десяти раз. Как отмечают медики, Димов имеет генетическую предрасположенность к тромбообразованию.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса.

Благодаря наличию сразу нескольких вакцин от коронавирусной инфекции в России можно давать самые оптимистичные прогнозы развития эпидемической ситуации в стране. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Также сообщила она, что россияне, привитые от коронавируса или переболевшие распространенными в стране вариантами патогена, не заразятся «британским» штаммом.

Новый вариант коронавируса в Англии

В мире коронавирусом нового типа на 09.35 (мск) заразились 118 570 341 человека, 2 629 528 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (29 285 001) . На второй строчке — Индия (11 308 846), на третьей — Бразилия (11 277 717), на четвертой — Россия (4 311 893, данные университета отстают от данных российского оперштаба). На пятом месте находится Великобритания (4 254 714).



Больше всего смертей зафиксировано в США (530 821). За ними следуют Бразилия (272 889), Мексика (193 152), Индия (158 306 ) и Великобритания (125 403 ).





Четвертая вакцина от коронавируса, разработанная американской корпорацией Johnson & Johnson, получила одобрение для использования от европейского лекарственного регулятора (ЕМА).

В Турции собираются изменить правила въезда в страну с 15 марта. Чтобы попасть в страну, всем иностранцам нужно будет заполнять специальную электронную анкету. На сегодняшний день открыты границы с 24 странами. Туристов ждут 15 стран, в том числе Турция, Танзания, Мальдивы, Египет, Грузия, Абхазия, сообщала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Несколько европейских стран приостановили использование вакцины от коронавируса, которую разработала компания AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. Это было сделано после сообщений о том, что препарат может вызывать тромбоэмболию.

Глава министерства здравоохранения Польши Адам Недзельский уверен, что республику настиг «черный сценарий» развития пандемии COVID-19. Со слов Недзельского, средний прирост подхвативших инфекцию в день по итогам недели составляет более 14 тысяч человек, что на 27% больше, чем ранее.

В Белоруссии обнаружили несколько случаев заражения «британским» штаммом коронавируса, рассказали в министерстве здравоохранения республики. Заведующая лабораторией Елена Гасич отметила, что в белорусском научно-практическом центре на постоянной основе делают исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2, циркулирующего или завозимого на территорию государства.

Премьер-министр Словакии Игорь Матович закупкой вакцины «Спутник V» надеется не только ускорить борьбу с коронавирусом, но и повысить свой рейтинг, используя высокий авторитет российской науки и пророссийские настроения значительной части населения страны, считает бывший словацкий премьер Ян Чарногурский.

Компания AstraZeneca сократила прогноз по поставке вакцины против коронавируса в страны Евросоюза в первом квартале на 25 процентов — с 40 до 30 миллионов доз.

Новый вариант коронавируса выявлен в Англии, сообщило местное управление по охране общественного здоровья. «Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа», — отмечается в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить ковид-паспорта, которые давали бы какие-либо привилегии привившимся, заявила представитель в России.

Алексей Нечаев