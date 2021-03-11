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Евросоюз одобрил четвертую вакцину от коронавируса — от Johnson & Johnson

16:50, 11.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Евросоюз одобрил четвертую вакцину от коронавируса — от Johnson & Johnson
Фото: realnoevremya.ru

Четвертая вакцина от коронавируса, разработанная американской корпорацией Johnson & Johnson, получила одобрение для использования от европейского лекарственного регулятора (ЕМА).

«ЕМА рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Janssen для использования среди лиц старше 18 лет», — приводит RT слова из официального twitter-аккаунта регулятора.

Фото: pixhere.com

Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson будет производить вакцину от коронавируса на предприятии французской фармкомпании Sanofi. Американской корпорации предоставят производственную инфраструктуру в Марси-л'Этуаль.

Осенью прошлого года, спустя два месяца после начала испытаний вакцины на людях, сообщалось, что вакцина Johnson & Johnson от коронавируса вызвала у большинства добровольцев иммунный ответ.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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