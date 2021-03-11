Евросоюз одобрил четвертую вакцину от коронавируса — от Johnson & Johnson
Четвертая вакцина от коронавируса, разработанная американской корпорацией Johnson & Johnson, получила одобрение для использования от европейского лекарственного регулятора (ЕМА).
«ЕМА рекомендовало выдать временное регистрационное удостоверение для вакцины Janssen для использования среди лиц старше 18 лет», — приводит RT слова из официального twitter-аккаунта регулятора.
Ранее сообщалось, что Johnson & Johnson будет производить вакцину от коронавируса на предприятии французской фармкомпании Sanofi. Американской корпорации предоставят производственную инфраструктуру в Марси-л'Этуаль.
Осенью прошлого года, спустя два месяца после начала испытаний вакцины на людях, сообщалось, что вакцина Johnson & Johnson от коронавируса вызвала у большинства добровольцев иммунный ответ.
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