Путин назвал «ковидный» год самым тяжелым для экономики после Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин оценил влияние пандемии коронавируса на экономику России. Он назвал прошедший год самым тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает RT.



«ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5%, отметил глава государства. Причины объективные», — сказал российский лидер на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, отметив, что на ведении бизнеса и динамике экономики сказались введение ограничений и сама эпидемиологическая ситуация.

Однако, как утверждает президент, экономический спад удалось преодолеть «благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей и бизнеса»: «Благодаря целенаправленной экономической политике нам удалось избежать провала инвестиционной активности, серьезно снизились риски вложения в российскую экономику».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в феврале правительство РФ подготовило новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В списке инициатив значатся возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат, списание задолженности по налогам предприятиям из невосстановившихся из-за коронавируса отраслей.

Маргарита Головатенко